МОЗ підписав угоду для отримання $90 мільйонів від Світового банку

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) уклали угоду про початок в Україні проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», яка передбачає виділення Україні позики у розмірі 90 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Угоду підписали міністр охорони здоров’я Максим Степанов та директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі. Близько 2,5 млрд грн (90 млн дол.) буде надано Україні для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані за трьома напрямками: близько 1,1 млрд грн (40 млн дол) спрямують на підтримку придбання вакцини; майже 850 млн грн (30 млн дол) виділять на розгортання вакцинації проти COVID-19; понад 550 млн грн (20 млн дол) передбачили на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.

Як повідомлялося, фінальні переговори зі Світовим банком щодо залучення позики були проведені у квітні. 11 травня на засіданні Ради директорів МБРР отримання Україною позики було остаточно схвалено.