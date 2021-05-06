Світовий банк дасть Україні $200 мільйонів кредиту на підвищення якості вищої освіти

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила проєкт вартістю 200 мільйонів доларів США, спрямований на надання підтримки уряду України щодо покращення ефективності, якості та прозорості системи вищої освіти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз банку.

Як зазначається, проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» сприятиме покращенню якості в галузі вищої освіти, підвищенню рівня її відповідності потребам ринку праці, стійкості освітньої системи та безперервності навчального процесу в ситуації пандемії COVID-19.

У рамках проєкту фінансуватимуться: інвестиції, спрямовані на модернізацію навчальних закладів та науково-дослідних лабораторій; цифрова інфраструктура для організації навчання в закладах вищої освіти (ЗВО) для забезпечення безперервності навчального процесу за допомогою методів дистанційного навчання; підтримка стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі.

Проєкт також підтримуватиме розвиток сучасної цифрової інфраструктури для дистанційного навчання, створення сучасних навчальних і науково-дослідних лабораторій та засобів підтримки навчального процесу. Ще одним завданням проєкту є покращення рівня прозорості в освітньому секторі в Україні за допомогою модернізації Автоматизованої системи управління вищою освітою, запровадження Національного опитування студентів та Єдиної інформаційної системи щодо фінансування дослідницької діяльності ЗВО на конкурентній основі.

«Світовий банк радий співпрацювати із Україною над модернізацією методів викладання та навчання в університетах відповідно до європейських стандартів з метою надання можливості молоді в Україні отримувати ті навички, які потрібні їм у 21-му столітті», - сказав Аруп Банерджі, Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

«По мірі відновлення України після пандемії, ми готові надати підтримку у забезпеченні кращого технічного та цифрового оснащення системи вищої освіти для організації навчального процесу, який зазнав змін після COVID-19», додав він.

Проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» буде впроваджуватися протягом п’яти років Міністерством освіти та науки України (МОН). МОН відповідатиме за загальну координацію та моніторинг ходу впровадження проєкту.

Як зазначається, портфель інвестиційних проєктів Світового банку в Україні зараз становить понад 3 млрд доларів США в рамках дев'яти інвестиційних проєктів та Програми заради результатів. Він зросте приблизно до рівня 3,6 млрд доларів США вже протягом наступних двох місяців.

Ці інвестиції спрямовані на підвищення якості основних державних послуг на користь усього населення: водопостачання, каналізація, централізоване теплопостачання, постачання електроенергії, енергоефективність, дороги, соціальний захист, охорона здоров’я, розвиток приватного сектору. Відтоді, як Україна приєдналася до Світового банку в 1992 році, Банк інвестував в Україну близько 13 мільярдів доларів США в рамках приблизно 70 проєктів і програм.