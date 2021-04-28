МБРР надасть Україні $90 мільйонів для протидії коронавірусу

Україна домовилася про залучення 90 млн дол. кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для втілення заходів із запобігання поширенню COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Відбулись офіційні переговори делегації України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо спільного проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». За підсумками зустрічі було досягнуто домовленостей щодо залучення кредиту від МБРР у сумі 90 млн доларів США для реалізації даного проєкту», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» передбачає комплекс заходів із запобігання, виявлення і реагування на загрози пандемії коронавірусу, а також зміцнення національної системи охорони здоров’я у цілому.

“У рамках проєкту заплановано закупівлю вакцин проти COVID-19 для населення України у додаток до вакцин, отримання яких гарантоване в рамках партнерства COVAX та GAVI. Це дозволить Україні досягнути першочергової цілі – охоплення повною вакцинацією щонайменше 20% населення країни”, - зазначають у міністерстві.

Окрім того, у рамках проєкту втілюватимуться заходи, що допоможуть збільшити кількість тестувань на COVID-19, а також передбачають оновлення обладнання холодового ланцюга та систем поводження й утилізації медичних відходів, обліку та контролю за перебігом вакцинації, навчання залученого до неї персоналу тощо.

Як повідомлялося, Міжнародний банк реконструкції та розвитку — основна кредитна установа Світового банку. МБРР кредитує проєкти економічного розвитку. Він є найбільшим кредитором таких програм у країнах, що розвиваються. Позики надаються, зазвичай, на 15-20 років з відстрочкою платежів за “тілом кредиту” на 3-5 років.