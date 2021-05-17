Всесвітній економічний форум у Сінгапурі скасували через COVID-19

Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який мав відбутися 17-20 серпня у Сінгапурі, скасували через пандемію коронавіурсу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву на сайті форуму.

«На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі», - йдеться у заяві ВЕФ.

У зв’язку з цим проведення зустрічі перенесено на першу половину 2022 року. Місце і дата її проведення будуть визначені пізніше цього літа.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020-го року організатори Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) перенесли захід зі Швейцарії до Сінгапуру через пандемію COVID-19.

Спочатку планувалося, що ВЕФ пройде в середині травня, але через пандемію захід перенесли на серпень 2021 року. Зазвичай форум проводять у Давосі.