Всесвітній економічний форум у Сінгапурі скасували через COVID-19
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву на сайті форуму.
«На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі», - йдеться у заяві ВЕФ.
У зв’язку з цим проведення зустрічі перенесено на першу половину 2022 року. Місце і дата її проведення будуть визначені пізніше цього літа.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020-го року організатори Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) перенесли захід зі Швейцарії до Сінгапуру через пандемію COVID-19.
Спочатку планувалося, що ВЕФ пройде в середині травня, але через пандемію захід перенесли на серпень 2021 року. Зазвичай форум проводять у Давосі.