В Україні вводять європейську практику маркування м’яса, оливкової олії та меду

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило Порядок і спеціальні вимоги до маркування харчових продуктів, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

Відповідний наказ Мінекономіки від 01.04.2021 року № 679 зареєстровано у Мін’юсті 06.05.2021 і він набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію через 3 роки з дня набрання ним чинності.

«Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС і він є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції, а також створенні спільного ринку харчових продуктів з Європейським Союзом. Внаслідок прийняття наказу споживачі будуть отримувати більш детальну інформацію про країну або про місце походження харчових продуктів. Це також дозволить зменшити можливості для підробки і фальсифікації харчових продуктів», – зазначив заступник міністра Сергій Глущенко.

Порядок установлює правила зазначення «країни походження» або «місця походження» в маркуванні: м'яса великої рогатої худоби, свіжого, охолодженого або мороженого; свинини свіжої, охолодженої та мороженої; баранини і козлятини свіжої, охолодженої та мороженої; їстівних субпродуктів великої рогатої худоби, свіжих або охолоджених, або морожених; м'яса та їстівних субпродуктів свійської птиці; меду; необробленої оливкової олії (virgin olive oil) і оливкової олії екстра-класу (extra virgin olive oil).

"Порядок застосовуватиметься до маркування вищезазначених харчових продуктів, вироблених в Україні або ввезених (пересланих) на митну територію України, на всіх етапах їх реалізації", - заначили у профільному міністерстві.

Однак, зауважили в Мінекономіки, дія Порядку не поширюватиметься на вказані вище харчові продукти, які призначені (вироблені) для особистого споживання. Також, харчові продукти, для яких відповідно до цього наказу обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження, які відповідають вимогам законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, що діяло до введення в дію цього наказу, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності.