Зростання цін на нафту стримує посилення пандемії в Азії
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 68,77 за барель, що на 0,09% вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $65,47 за барель, що на 0,17% вище від підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,71 і $65,37 відповідно.
Дефіцит бензину, від якого страждає Східне узбережжя США, в неділю поступово зменшився: ще 1 тис. АЗС отримали паливо, оскільки система трубопроводів Colonial Pipeline довжиною 8 900 км оговталася від руйнівної кібератаки.
Інвестори як і раніше проявляють обережність у зв'язку з побоюваннями про те, що індійська мутація коронавірусу, що володіє більш високим ступенем передачі, пошириться на інші країни.
Деякі індійські штати заявили в неділю, що продовжать ізоляцію від COVID-19, щоб стримати пандемію, в результаті якої в країні вже загинуло понад 270 тис. людей. Є побоювання, що річний бюджет країни може впасти, оскільки в ньому не врахована руйнівна друга хвиля COVID-19.
У неділю Сінгапур попередив, що нові варіанти коронавірусу більш активно уражають дітей, тому місто-держава готується закрити цього тижня більшість шкіл. Японія оголосила надзвичайний стан ще в трьох префектурах, що сильно постраждали від пандемії.
«З огляду на зростання стурбованості щодо розповсюдження пандемї в Азії, очікується, що ціни на Brent цього тижня залишаться в торговому діапазоні, а підтримка очікується на рівні близько $63/бар.», - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.
Тим часом, енергетичні компанії США розширили парк бурових на п'ять одиниць - до 453 установок для видобутку нафти і природного газу протягом третього тижня поспіль. Більш високі ціни на сировину змушують деяких бурильників повертатися до свердловин, повідомила нафто-сервісна компанія Baker Hughes Co.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 68,42 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,83 долара за барель, що на 12 центів вище за рівень закриття торгів ($68,71).