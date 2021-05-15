Велика приватизація: цьогоріч планується продати близько 900 об'єктів

У межах великої приватизації в Україні цього року планується продати близько 900 об'єктів.

Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна Костянтин Кошеленко в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"У списку на приватизацію вже перебуває понад 900 об’єктів. Перший квартал пройшов досить успішно. За підсумками проведених аукціонів 1 млрд грн має зайти в бюджет. Ми чекаємо на ці гроші... Приватизаційний механізм працює, ми бачимо, що довіра інвестора повернулася", — зазначив Кошеленко.

За його словами, серед об’єктів, які готують до приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) і АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик").

"ОГХК — це два гірничо-збагачувальні комбінати, розташовані в Дніпропетровській і Житомирській області", — уточнив заступник голови ФДМУ.

Він також зауважив, що підприємства, які потрапляють у перелік на приватизацію, як правило, мають фінансові проблеми.

"Вони не є стратегічними. Вони потребують інвестицій, оскільки обладнання зношене", — зазначив Кошеленко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого 2021 року парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації", який скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, встановлену в 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Верховна Рада ухвалила 30 березня законопроєкт №4543 у другому читанні.

У 2021 році Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд грн.