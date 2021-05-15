Канадці за час пандемії відклали рекордні заощадження

Протягом минулого року канадським домогосподарствам вдалося відкласти понад 160 млрд доларів заощаджень (більш як 132 млрд дол. США), що є рекордно високим показником.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, такі дані оприлюднило Статистичному бюро Канади.

“Канадці відклали у 2020-му стільки ж коштів, як протягом попередніх семи років разом узятих... Депозити зросли на 160 млрд дол. протягом перших трьох кварталів”, - вказують у відомстві.

Зазначається, що в середньому протягом минулого року канадці відкладали на заощадження 15,1% своїх доходів. “Доступний дохід зріс на 10% у порівнянні із 2019-м, що стало найбільшим зростанням за майже чотири десятиліття, оскільки уряд вжив безпрецедентних заходів економічної підтримки”, - йдеться у звіті.

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При цьому зазначається, що найбільше зростання заощаджень продемонстрували бідніші та молодші мешканці Канади. “Державна допомога перевищила втрати у зарплаті та доході самозайнятих, унаслідок чого молодші та бідніші домогосподарства накопичили чи не найбільше”, - резюмують у Статистичному бюро.

Фото: Andrei Tselichtchev | Dreamstime.com