Канадці за час пандемії відклали рекордні заощадження

Канадці за час пандемії відклали рекордні заощадження

Укрінформ
Протягом минулого року канадським домогосподарствам вдалося відкласти понад 160 млрд доларів заощаджень (більш як 132 млрд дол. США), що є рекордно високим показником.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, такі дані оприлюднило Статистичному бюро Канади.

“Канадці відклали у 2020-му стільки ж коштів, як протягом попередніх семи років разом узятих... Депозити зросли на 160 млрд дол. протягом перших трьох кварталів”, - вказують у відомстві.

Зазначається, що в середньому протягом минулого року канадці відкладали на заощадження 15,1% своїх доходів. “Доступний дохід зріс на 10% у порівнянні із 2019-м, що стало найбільшим зростанням за майже чотири десятиліття, оскільки уряд вжив безпрецедентних заходів економічної підтримки”, - йдеться у звіті.

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При цьому зазначається, що найбільше зростання заощаджень продемонстрували бідніші та молодші мешканці Канади. “Державна допомога перевищила втрати у зарплаті та доході самозайнятих, унаслідок чого молодші та бідніші домогосподарства накопичили чи не найбільше”, - резюмують у Статистичному бюро.

Фото: Andrei Tselichtchev | Dreamstime.com

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