Минулий рік був найгіршим для канадської економіки за 60 років

Минулого року реальний ВВП Канади зменшився на 5,4%, що стало найгіршим показником за останні 60 років.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Статистичному бюро Канади.

“У 2020 році реальний ВВП зменшився на 5,4%, що стало найбільшим річним падінням від початку збору щоквартальних даних у 1961-му році”, - зазначили у Статистичному бюро.

Зазначається, що таке стрімке падіння було пов’язане із припиненням значної частини економічної активності через пандемію COVID-19 у березні й квітні минулого року. Втім, від літа економічна активність повільно, але впевнено зростала, і лише протягом останнього кварталу 2020 року ВВП країни зріс на 2,3%. І все ж цього не було достатньо для повернення на допандемічний рівень.

Від початку пандемії COVID-19 у Канаді було виявлено понад 1,3 млн випадків інфікування та зареєстровано 24 766 смертей від недуги.

Фото: Andrei Tselichtchev | Dreamstime.com