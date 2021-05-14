Пенсійний фонд профінансував «карантинні» для 125 тисяч осіб

Виплату допомоги ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах, профінансовано в розмірі 1 млрд грн. Цих коштів вистачить, аби сплатити "карантинну" допомогу загалом 125 тис. людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

«Пенсійний фонд України продовжує фінансування допомоги застрахованим особам в розмірі 8 тис. гривень. Станом на 14 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 1 000,0 млн грн для забезпечення виплати допомоги», - йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що виплати допомоги відбуваються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 року №328.

Як повідомляв Укрінформ, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону в “червоній” зоні, з 19 квітня 2021 року можуть подавати заяви на отримання допомоги від держави у сумі 8 тис. грн.

Гарантовані 8 тис. грн можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо: основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони; організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу; середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць; найманий працівник не працює за сумісництвом.

ФОПи мають право на отримання 8 тис. грн допомоги, якщо: основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони; зареєстровані понад 3 місяці; сплатили ЄСВ не менш як за 6 місяців у 2020 році; підприємницька діяльність яких не припинена на останній день місяця, який передує місяцю, в якому запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи; якщо ФОП не є одночасно найманим працівником.