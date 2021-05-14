Пенсійний фонд профінансував «карантинні» для 125 тисяч осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
«Пенсійний фонд України продовжує фінансування допомоги застрахованим особам в розмірі 8 тис. гривень. Станом на 14 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 1 000,0 млн грн для забезпечення виплати допомоги», - йдеться у повідомленні.
У Фонді нагадали, що виплати допомоги відбуваються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 року №328.
Як повідомляв Укрінформ, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону в “червоній” зоні, з 19 квітня 2021 року можуть подавати заяви на отримання допомоги від держави у сумі 8 тис. грн.
Гарантовані 8 тис. грн можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо: основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони; організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу; середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць; найманий працівник не працює за сумісництвом.
ФОПи мають право на отримання 8 тис. грн допомоги, якщо: основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони; зареєстровані понад 3 місяці; сплатили ЄСВ не менш як за 6 місяців у 2020 році; підприємницька діяльність яких не припинена на останній день місяця, який передує місяцю, в якому запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи; якщо ФОП не є одночасно найманим працівником.