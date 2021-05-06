ФОПам та найманим працівникам у «червоних» зонах виплатили ₴600 мільйонів допомоги

На виплату державної допомоги 75 тис. найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах, станом на 6 травня спрямовано 600 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

За його словами, 380 млн грн із загальної суми були виділені на допомогу найманим працівникам, а 220 млн грн - ФОПам.

“Зараз більшість регіонів виходять із жорстких карантинних обмежень. Проте отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил “червоної” зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність. Якщо цей регіон було віднесено до “червоної” зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок “Дія” до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,” - прокоментував міністр.

Він додав, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до “червоної” зони.

Як повідомляв Укрінформ, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, у “червоній” зоні, з 19 квітня 2021 року можуть подавати заяви на отримання допомоги від держави у сумі 8 тис. грн.

Гарантовані 8 тис. грн можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо: основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони; організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу; середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць; найманий працівник не працює за сумісництвом.

ФОПи мають право на отримання 8 тис. грн допомоги, якщо: основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони; зареєстровані понад 3 місяці; сплатили ЄСВ не менш як за 6 місяців у 2020 році; підприємницька діяльність яких не припинена на останній день місяця, який передує місяцю, в якому запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи; якщо ФОП не є одночасно найманим працівником.