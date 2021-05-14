Разумков підписав закон щодо спрощення декларування цінних паперів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо удосконалення окремих аспектів декларування.

Про це свідчать дані в картці закону, повідомляє Укрінформ.

Закон передбачає запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів, виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон №5173 "Про внесення доповнень до закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування").