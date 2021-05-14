Разумков підписав закон щодо спрощення декларування цінних паперів

Разумков підписав закон щодо спрощення декларування цінних паперів

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо удосконалення окремих аспектів декларування.

Про це свідчать дані в картці закону, повідомляє Укрінформ.

Закон передбачає запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів, виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон №5173 "Про внесення доповнень до закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування").

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