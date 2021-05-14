У Мінфіні обговорили економічні відносини між Україною і Францією

Міністр фінансів України Сергій Марченко з міністром економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Мером обговорили двосторонні економічні відносини між країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“Останнім часом ми багато працювали для реалізації спільних українсько-французьких проєктів та локалізації французького виробництва в Україні. Підписання чотирьох міжурядових угод на суму понад 1,3 млрд євро є важливим кроком у напрямі до розвитку стратегічних відносин між нашими країнами”, - зазначив Марченко.

Міністр економіки, фінансів та відновлення Франції поділився ідеями та планами щодо майбутніх проєктів, зокрема у сфері сільського господарства, фінтеху, біотеху та видобутку літію.

Також міністри обговорили економічні прогнози обох країн. Марченко зауважив, що, незважаючи на пандемію, Україна має оптимістичний прогноз щодо зростання реального ВВП на рівні 4,6% у 2021 році. Окрім того, було зазначено, що Україні вдалось зберегти макрофінансову стабільність в умовах пандемії.

Обидві сторони поділилися досвідом боротьби з COVID-19. Міністр фінансів України проінформував представників французької делегації, що на сьогоднішній день країна активно працює над прискоренням вакцинації населення. Попри декілька вже укладених великих угод на закупівлю вакцин, планується ще й надалі збільшувати кількість поставок.

Ле Мер зазначив, що підтримує Україну в проведенні важливих реформ, та наголосив на важливості втілення реформи правосуддя, що є також важливою умовою отримання Україною наступного траншу від МВФ.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня 2021 року уряди України та Франції підписали 4 угоди на суму 1,3 млрд євро. Щодо покращення постачання питної води в Луганській області на 70 млн євро. Також щодо покращення водопостачання у місті Києві на 70 млн євро. Щодо посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій, зокрема постачання 370 автодрабин для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (сума позики – до 300 млн євро). Та щодо постачання 130 електровозів компанією Alstom на суму до 900 млн євро.