Фінанси: Moneyveo обрали кращим підприємством України у 2020 році

Moneyveo отримала особливу відзнаку від Генеральної дирекції Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління та Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття».

Компанія одержала Національний диплом та звання «Краще підприємство України 2020» у галузі «Фінанси». А її засновнику і власнику Михайлу Лизанцю вручили орден «Лідер України» за професійні досягнення і вагомий особистий внесок у розвиток країни, повідомили Укрінформу в пресслужбі Moneyveo.

За словами директора ВНДЦЕУ Віктора Вознюка, такі підприємства, як Moneyveo, незмінно орієнтовані на інтереси споживачів. Вони представляють на українському ринку фінансові послуги найвищого рівня і таким чином стимулюють інші вітчизняні організації до боротьби за якість та впливають на розвиток держави загалом. «Наполегливо працюючи на благо України, ви впевнено плануєте перспективи подальшого розвитку та вдосконалення», – резюмував Вознюк.

У компанії зазначили, що команда Moneyveo робить усе, аби клієнти отримували фінансові послуги найвищого рівня. Для цього вона враховує новітні досягнення у галузі фінтеху, а також створює і впроваджує у сервісі та у бізнес-процесах власні технологічні розробки.

«Moneyveo пройшла шлях від стартапу до однієї з найуспішніших fintech-компаній та лідера у своїй сфері. Започаткувавши у 2013 році новий для України сервіс, ми фактично спровокували традиційні фінансові інститути на внутрішню цифрову трансформацію. Наш шлях – це постійна оптимізація внутрішніх процесів і пошук нових рішень для того, щоб наші продукти ставали ще швидшими, зручнішими та надійнішими. Завдяки цьому ми не тільки створили ширші можливості для користувачів, але й підвищили фінансову інклюзію, яка сприяє економічному зростанню країни», – розповів засновник Moneyveo Михайло Лизанець.

Послугами Манівео нині користуються вже понад 1 000 000 клієнтів в Україні та у В'єтнамі. Компанія цінує довіру кожного – вона стимулює її до подальшого розвитку і досягнення нових вершин, додали у фінтех-компанії.

Фото: Moneyveo