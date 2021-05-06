Moneyveo отримала нагороду всеукраїнського конкурсу «Бренд року 2021»

Лідер небанківського онлайн-кредитування – фінтех-компанія Moneyveo – п'ятий рік поспіль перемагає в номінації «Фінанси/Бізнес/IT» всеукраїнського конкурсу «Бренд року».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі фінтех-компанії.

Як зазначається у повідомленні, система вибору переможців заснована на багаторічному практичному досвіді проведення маркетингових досліджень науковим підрозділом «Гільдія Брендів». Основна мета рейтингу – формування вищої ліги українського бізнесу.

«Цей рік – один з найскладніших для бізнесу, який був фактично відправлений в локдаун/нокдаун. Але я щиро пишаюся українськими підприємцями: вони зуміли вистояти, а деякі навіть наростили обороти в цей непростий час. І мені особливо приємно вручати таким людям нагороди», – зауважила генеральний директор всеукраїнського бізнес-конкурсу «Бренд року» Ліка Співаковська.

Оцінка брендів базується на підставі досліджень, де обробляються дані про торгову марку згідно з п'ятьма критеріями: ступінь популярності бренду (Brand Awareness), лояльність до бренду (Brand Loyalty), відповідність бренду (Brand Relevance), ідентифікація бренду (Brand Identity), присутність бренду (Brand Presence).

«Дуже пишаюся бути частиною команди, яка навіть у період світової кризи здатна досягати найвищих результатів. Ми зберігаємо лідерство у своїй ніші та активно підкорюємо нові вершини. Наразі кращими брендами стають ті, хто під час локдауну підтримав своїх клієнтів, адаптував маркетингову політику відповідно до потреб аудиторії та розвивав комунікацію. А ще бути «брендом» зараз – означає ефективно реагувати на виклики нової реальності та піклуватися про клієнтів і соціум загалом. Тому для нашої команди визнання з боку споживачів фінансових послуг – найбільша нагорода. Ще на початку карантину у 2020, коли ми тимчасово прибрали рекламу з телебачення, ми переконалися: люди про нас добре знають. Реклама Moneyveo на той час стала настільки популярною, що її й досі активно використовують у мемах, а слово «КРАСАВА» заполонило весь інтернет. Переконаний, далі буде ще цікавіше», – сказав CCO Moneyveo Максим Параска.

Як повідомлялося, Moneyveo – сервіс споживчого онлайн-кредитування, який був першим на українському ринку й утримує лідерство вже 8-й рік. З квітня 2020 року компанія вийшла на ринок Азії, запустивши сервіс у В'єтнамі. Послугами Moneyveo регулярно користується 1 млн українців. Обсяг операцій за період існування компанії перевищує 5 млн оформлених кредитів і близько 20 млрд грн виданих коштів.

Фото: Moneyveo