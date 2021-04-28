Як бізнес працює з грамотністю населення: кейс Moneyveo

Кейс Moneyveo ілюструє, як компанії можуть підвищувати фінансову та цифрову грамотність населення та зміцнювати його підприємницькі навички.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Moneyveo.

"Забезпечення всеосяжною і якісною освітою та заохочення можливостей навчання протягом усього життя визначається однією з цілей сталого розвитку. Така ціль, своєю чергою, стала результатом переговорного процесу за участю 193 держав-членів ООН, безпрецедентно широких кіл громадянського суспільства й інших зацікавлених сторін. Звичайно, що її досягнення напряму залежить і від дій бізнесу, який має виступити драйвером позитивних змін. Кейс Moneyveo ілюструє, як компанії можуть підвищувати фінансову та цифрову грамотність населення та зміцнювати його підприємницькі навички", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли мова йде про освітні потреби населення, важливо усвідомлювати, що наразі вони набагато ширші, ніж це було ще декілька десятиліть тому. Адже турбулентність сучасного світу та стрімкі темпи, якими він змінюється, ставлять перед суспільством багато нових викликів. Тут на перший план виходять вміння орієнтуватись у реальності, яка з настанням пандемії діджиталізується надшвидкими темпами, можливість забезпечити власну цифрову безпеку та виважено керувати особистими фінансами. До того ж оновлення потребують підприємницькі навички з урахуванням активного переходу бізнесу в онлайн. Декілька років тому на всесвітньому економічному форумі саме підприємницькі якості були названі в числі основних характеристик, які необхідно розвивати в сучасному світі.

Соціальні ініціативи Moneyveo як раз і спрямовані на те, щоб допомогти українцям максимально комплексно впоратись з викликами нової реальності та отримати актуальні навички. Нині освітні активності fintech-компанії охоплюють три головні напрями:

Фінансова грамотність. Щоб допомогти українцям планувати бюджет, управляти власними ресурсами та витратами, розумно користуватись банківськими послугами тощо Манівео ініціювала та підтримала ряд проєктів. Серед них розробка та випуск освітніх роликів на YouTube-каналі порталу minfin.com.ua про нюанси користування фінансовими продуктами, підтримка інформаційної кампанії Нацбанку #ЗнайСвоїПрава. У рамках останньої розповідатимуть про те, які права мають користувачі під час користування фінансовими послугами та куди звертатися у випадку їх порушення. Цифрова грамотність. Ця здатність ефективно та безпечно використовувати сучасні цифрові технології в роботі, навчанні, в професійному та особистому житті бачиться надважливою в умовах діджитал-світу. І щоб забезпечити цю здатність Moneyveo підтримала освітню гру «Zдолай шахрая», розроблену Асоціацією «ЄМА» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Також компанія разом з партнерами – Міністерством цифрової трансформації України, 10Guards і Cyberlab – зняла серіал “Кіберняні”. В ньому розповідається, як можна мінімізувати ризики втрати приватної інформації, як попередити кібератаку або кібершахрайство та як швидко відновитися, якщо це все ж таки сталося. Підприємницькі навички і мислення. Саме вони, згідно з дослідженням The Economist, є одними з найважливіших для сучасної людини. Манівео разом з Міністерством цифрової трансформації України розробила та реалізувала освітній серіал для підприємців «Переведення бізнес-процесів в онлайн». У відеовипусках спеціалісти компанії діляться досвідом та лайфхаками зі швидкої адаптації компанії до роботи через мережу. До того ж fintech-компанія підтримала програму Київської школи економіки з навчання підприємницької діяльності ветеранів АТО/ООС. Експерти Moneyveo записали відеоуроки, які допоможуть слухачам розібратися в нюансах сучасного онлайн-маркетингу та навчитися застосовувати його у бізнесі. А для студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» компанія розробила курс з інтернет-маркетингу, який увійшов до сертифікатної програми «Вебдизайн». У рамках цього курсу студенти готували власні проєкти, найкращі з яких отримали від Moneyveo заслужені 20 000, 30 000 та 50 000 грн. «Для багатьох слухачів ці заняття стали плацдармом для втілення перших бізнес-проєктів», – розповів викладач НаУКМА Максим Корнійчук.

У пресслужбі Moneyveo додали, що такий багатовекторний підхід, спрямований як на забезпечення різних освітніх потреб, так і на роботу з різними цільовими аудиторіями, дозволяє компанії впевнено наближатись до своєї мети – підвищення рівня фінансової інклюзії, підвищення грамотності з метою уникнення проблемних ситуацій та кібершахрайства, сприяння самореалізації українців.

Фото: Moneyveo