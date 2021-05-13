Рахункова палата торік виявила порушень та недоліків на ₴26 мільярдів

Рахункова палата у 2020 році виявила порушень та недоліків на загальну суму 26,258 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан підкреслив, що понад 71% (18,8 млрд грн) загального обсягу порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою у 2020 році, припало на 7 аудитів.

«За минулий рік наші аудитори перевірили 285 об’єктів, затверджено 48 звітів. Обсяг перевірених коштів – 1 трлн 185 млрд грн. Для порівняння – це більше ніж сума видатків державного бюджету за минулий рік», - наголосив Пацкан.

Він зауважив, що Рахункова палата вперше за всю історію незалежності провела аудит Верховної Ради України, і вперше - аудит за рішенням парламенту щодо ефективності діяльності податкової, митної і фіскальної служб.

«Цей аудит показав, що держбюджет недоотримав у 2019 році – квітні 2020 року 52,8 млрд грн. Наші контрольні заходи охопили всі важливі сфери: оборону, медицину, освіту, нацбезпеку, правоохоронну діяльність тощо», - підкреслив Пацкан.

За результатами проведених аудитів Рахункова палата підготувала та надіслала 462 документи для відповідного реагування. У 2020 році за результатами 17 аудитів надіслано 21 повідомлення правоохоронним органам щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень.

«За результатами 10 контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 22 досудові розслідування у кримінальних провадженнях», - зазначив Пацкан.

Він також додав, що Рахункова палата постійно проводить моніторинг та аналіз виконання наданих рекомендацій і пропозицій за підсумками аудитів. Так, до кінця 2020 року повністю або частково виконано майже 64% рекомендацій, наданих у 2019-2020 роках. Пропозиції Рахункової палати враховані Верховною Радою України у 5 законах та Кабінетом Міністрів України у 8 постановах і 7 розпорядженнях.

«В умовах епідемії ми вирішили зробити свій внесок у боротьбу з пандемією – з березня фахівці Рахункової палати почали відслідковувати видатки на боротьбу з COVID-19. Спільно з громадськими активістами ми розробили дашборд, який станом на 1 січня 2021 року містив інформацію про 367 тисяч платежів на суму 105 млрд гривень!», - зауважив Пацкан.