Реальний прожитковий мінімум в Україні перевищує встановлений більш ніж удвічі

В Україні реальний прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує встановлений законодавством.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

“Ніхто не буде заперечувати, що розмір прожиткового мінімуму, який ми маємо сьогодні, низький і як базовий соціальний стандарт не виконує своєї функції. Сьогодні реальний прожитковий мінімум більше ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінсоцполітики, основним стримуючим фактором щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до його фактичного значення є те, що до величини прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, частина з яких не має жодного відношення до прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту (наприклад, штрафи, збори, грошові стягнення тощо).

“Будь-яке збільшення прожиткового мінімуму автоматично призводить до перерахунку значної кількості виплат та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів усіх рівнів”, - наголошують у відомстві.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна аідкреслила, що прожитковий мінімум – це базовий державний соціальний стандарт, і він має бути основою для визначення розмірів соціальних гарантій і доходів, які є основним джерелом існування людей. Це, зокрема, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком та інші державні соціальні допомоги. “Тому важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей та був засобом запобігання і скорочення масштабів бідності”, - зазначила Лазебна.

У Мінсоцполітики інформують, що разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАНУ вивчали міжнародний досвід визначення прожиткового мінімуму та практики його застосування.

Також зазначається, що в рамках упорядкування сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищення його розміру та розмірів державних соціальних гарантій Мінсоцполітики розроблено низку законопроєктів, які схвалені Кабінетом Міністрів і подані до Верховної Ради.

Ідеться, зокрема, про законопроєкти “Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)” (№ 5045); “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин” (№ 4671); “Про внесення зміни до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин” (№ 4670); “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення (№ 5013).

Як повідомлялося, згідно з Законом “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, прожитковий мінімум на працездатну особу в розрахунку на місяць встановлено на рівні: з 1 січня - 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн.