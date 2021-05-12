Уряд сьогодні планує утворити Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів під час виїзного засідання у Чернігівській області 12 травня може утворити Бюро економічної безпеки.

Проєкт відповідної постанови є у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

Зміни до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, також можуть розглядатися у середу.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран ініціював розгляд змін до порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, а також до порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку.

Може бути затверджено і перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за умови, що строк їх експлуатації закінчився, а також змінено перелік позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету.

Розгляд питання щодо затвердження порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за співробітників кадрового складу розвідувальних органів, обчислення набутого ними страхового стажу, оформлення та перерахунку пенсій також є у порядку денному засідання уряду.

Крім того, міністра фінансів Сергія Марченка можуть уповноважити на підписання листа про внесення змін до Фінансової угоди (проєкт будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов ініціюватиме затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України донорською кров’ю, компонентами та препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів.

У порядку денному й питання про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Урядовці мають намір також погодити низку законопроєктів, які згодом внесуть на розгляд Верховної ради. Зокрема, зміни до деяких законодавчих актів щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення, змін до закону про держслужбу, а також проєкти постанов ВР про зміну і встановлення меж низки міста.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України».

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник наприкінці лютого зазначав, що для того, аби Бюро економічної безпеки (БЕБ) почало функціонувати, знадобиться близько пів року.