Київоблгаз оштрафували на ₴850 тисяч за порушення ліцензійних умов

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 5 травня ухвалила рішення про накладення штрафних санкцій на АТ «Київоблгаз».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що під час планової перевірки було встановлено низку порушень підприємством ліцензійних умов. Зокрема, за період, що перевірявся, компанія не дотримувалася структури тарифу, не виконувала затверджених регулятором інвестиційних програм, не здійснювала вчасно та у повному обсязі розрахунки з Оператором газотранспортної системи, не виконала зобов’язання встановити лічильники газу значній кількості споживачів.

Крім того, АТ «Київоблгаз» має багато зауважень стосовно неналежного рівня надання споживачам послуг, в тому числі й із приєднання до газових мереж. До регулятора періодично надходили скарги з цього приводу.

У НКРЕКП зазначили, що сума штрафу максимальна - 850 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 22 квітня зменшила тариф на виробництво теплової енергії для КП "Київтеплоенерго" та оштрафувала компанію на 289 тис. грн.

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14 квітня регулятор анулював ліцензію ПАТ «Донецькоблгаз». Ця компанія із 6 березня припинила газопостачання на об'єкти ОКП «Донецьктеплокомуненерго» . У Донецькоблгазі заявили, що ОКП залишилось без постачальника природного газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».