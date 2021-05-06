Бюджетний дефіцит з початку року перевищив ₴27 мільярдів - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства.
Зазначається, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень перевищили 170 млрд грн, або 88,3% від запланованого на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 135,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті - 30,4 млрд грн (956,4 млн дол. та 112,3 млн євро).
Із зовнішніх джерел за 4 місяці 2021 року надійшло 34,7 млрд грн від розміщення довгострокових ОЗДП на $1,25 млрд з погашенням у 2029-му та дохідністю на рівні 6,875% річних.
При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень становили 141,9 млрд грн (99,1% плану), платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн (98,2% запланованого).
У міністерстві також навели дані за січень-квітень 2021 року. Так, за перші чотири місяці 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 313,8 млрд грн, або 102,3% від розпису звітного періоду (+6,9 млрд грн). Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 344 млрд грн. Це 91,3% від розпису.
Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалося в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень, наголосили у Мінфіні.
Як повідомляв Укрінформ, законом про Державний бюджет України на 2021 рік доходи визначено у сумі 1 092 млрд грн, видатки - у сумі 1 328 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету затверджено на рівні 247 млрд грн.