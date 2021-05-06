Бюджетний дефіцит з початку року перевищив ₴27 мільярдів - Мінфін

У січні-квітні 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у 27,2 млрд грн, в тому числі дефіцит загального фонду становив 29,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Зазначається, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень перевищили 170 млрд грн, або 88,3% від запланованого на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 135,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті - 30,4 млрд грн (956,4 млн дол. та 112,3 млн євро).

Із зовнішніх джерел за 4 місяці 2021 року надійшло 34,7 млрд грн від розміщення довгострокових ОЗДП на $1,25 млрд з погашенням у 2029-му та дохідністю на рівні 6,875% річних.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень становили 141,9 млрд грн (99,1% плану), платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн (98,2% запланованого).

У міністерстві також навели дані за січень-квітень 2021 року. Так, за перші чотири місяці 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 313,8 млрд грн, або 102,3% від розпису звітного періоду (+6,9 млрд грн). Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 344 млрд грн. Це 91,3% від розпису.

Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалося в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень, наголосили у Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, законом про Державний бюджет України на 2021 рік доходи визначено у сумі 1 092 млрд грн, видатки - у сумі 1 328 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету затверджено на рівні 247 млрд грн.