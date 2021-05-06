Цьогоріч до загального фонду бюджету надійшло 102,3% від плану

Згідно з даними Державної казначейської служби, у квітні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,1 млрд грн, розпис виконано на 96,9% (-3,0 млрд грн).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Невиконання розпису відбулося через менший обсяг коштів (прибутку), перерахованого до бюджету Національним банком України за підсумками 2020 року (перераховано 24,4 млрд грн, враховано у бюджеті 33,0 млрд грн), що в той же час було частково компенсовано за рахунок перевиконання платежів ДПС та Держмитслужбою», - пояснили в міністерстві.

Як зазначається, за платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 36,5 млрд грн, або 109,4% від розпису квітня (+3,1 млрд грн), в тому числі: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 11,5 млрд грн; податок на прибуток підприємств – 1,9 млрд грн; рентна плата за користування надрами – 3,1 млрд грн; акцизний податок з вироблених в Україні товарів – 6,2 млрд грн; податок на додану вартість – 12,2 млрд грн (зібрано 24,7 млрд, відшкодовано 12,4 млрд).

В пресслужбі також повідомили, що надходження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 30,4 млрд грн, або 107,8% від розпису квітня (+2,2 млрд грн). Із загальної суми надходжень 28,4 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 1,8 млрд грн – ввізного мита.

Загалом до загального фонду державного бюджету за перші чотири місяці 2021 року надійшло 313,8 млрд грн, або 102,3% від розпису звітного періоду (+6,9 млрд грн). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 165,2 млрд грн, розпис на січень-квітень виконано на 106,9% (+10,7 млрд грн), Державна митна служба – 113,8 млрд грн, виконання становило 104,8% (+5,2 млрд грн).

При цьому надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-квітні 2021 року становили 106,4 млрд грн, що на 4,4 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із зазначеної суми 29,8 млрд грн надійшло у квітні (+ 3,7 млрд грн до очікуваних).

За оперативними даними ДКСУ за січень-квітень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 344,0 млрд грн, або 91,3% від розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень-квітень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 27,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 29,4 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 69,2 млрд гривень.

У свою чергу фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2021 року становили 170,1 млрд грн, або 88,3% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету за січень-квітень поточного року залучено 135,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 30,4 млрд грн ($956,4 млн та €112,3 млн).

Крім того, із зовнішніх джерел за 4 місяці 2021 року надійшли кошти в обсязі 34,7 млрд грн внаслідок розміщення довгострокових ОЗДП 2021 року в сумі $1,25 млрд із погашенням у 2029-му та дохідністю на рівні 6,875% річних.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2021 року склали 141,9 млрд грн (99,1% плану), платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн (98,2% плану), повідомили в Мінфіні.