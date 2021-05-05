Єврокомісія представила оновлену промислову стратегію ЄС

Оновлена промислова стратегія ЄС, яка була представлена сьогодні Європейською Комісією, передбачає організаційні та регуляторні заходи для стимулювання інноваційного розвитку європейської промисловості в умовах відновлення після кризи COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, що оприлюднена у середу на сайті Європейської Комісії.

«Оновлена стратегія…пропонує нові заходи із зміцнення Спільного ринку, особливо у часи кризи. Вона дозволяє краще розуміти наші залежності у ключових стратегічних сферах та представляє інструменти для їх подолання, окреслює заходи із прискорення «зеленої» та цифрової трансформації. Оновлена стратегія також відображує головні індикатори конкурентоспроможності економіки ЄС в цілому: єдність Спільного ринку, зростання виробництва, міжнародну конкурентність, державні та приватні інвестиції, а також інвестиції в сферу досліджень та розвитку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головним елементом оновленої промислової стратегії є підтримка малих та середніх підприємств і стартапів, для чого Єврокомісія призначає спеціального посланника у цій сфері.

За даними Єврокомісії, з переліку 5 200 товарів, що імпортуються до ЄС, 137 найменувань (близько 6 відсотків), належать до чутливих для Євросоюзу сфер. Зокрема, це стосується енергоресурсів для енерговитратної промисловості та сировини для фармакологічного виробництва, а також товарів, що використовуються в процесі «зеленої» та цифрової трансформації європейської економіки.

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Приблизно 0,6 імпорту ЄС припадає на критично важливі товари, які дуже важко замістити або диверсифікувати шляхи їх постачання. Це стосується сировини, енергетичних батарей, фармакологічних складових, водневих, напівпровідникових, «хмарних» та інших передових технологій. Для вирішення цієї проблеми залежності ЄС має намір продовжити диверсифікацію шляхів постачання та розвинути міжнародну співпрацю з метою сталих поставок критичного імпорту, створювати промислові альянси для приваблення потенційних інвесторів та партнерів.

Єврокомісія вже визначила, принаймні, три такі промислові Альянси: у виробництві процесорів та напівпровідників, у сфері баз даних та «хмарних» технологій, а також у сфері космічних запусків та розвитку авіації «нульових викидів».

«Наша оновлена промислова стратегія має на меті посилити позиції Європи як глобального індустріального лідера з метою забезпечення її конкурентності та сприяти розвитку «зелених» та цифрових технологій. Ми шукатимемо співпраці з близькими за переконаннями партнерами всюди, де ми можемо налагодити відкриту, справедливу та основану на правилах торгівлю, щоб скоротити стратегічні залежності… В той же час, ми готові діяти автономно там, де ми будемо вимушені захищати себе проти нечесної поведінки, а також для захисту цілісності Спільного ринку», - зауважив з цього приводу Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як повідомлялося, вперше нова промислова стратегія ЄС була представлена Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні 2020 року. Цей документ передбачав інноваційний «цифровий» та «зелений» розвиток європейського промислового виробництва, що має забезпечити оновлення всієї економіки ЄС після виходу з кризи COVID-19 та збереження конкурентоспроможності Євросоюзу у глобальному вимірі.