НАЗК направило до суду адмінпротоколи на ексголову ДФС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.
"За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду протоколи щодо Дениса Гутенка, в. о. голови Державної фіскальної служби України (на момент вчинення правопорушення) (14 протоколів)", - йдеться у повідомленні.
Всього НАЗК за минулий тиждень склало та направило до судів 28 адміністративних протоколів. Із них 11 протоколів стосувалися несвоєчасного подання декларації без поважних причин, у тому числі щодо колишнього в. о. директора Національного агентства з акредитації Ігоря Янчева.
Крім того, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо представників таких партій: "Конгрес українських націоналістів" (керівник — Степан Брацюнь); "Партія ветеранів Афганістану" (керівник — Сергій Червонописький); "Слуга народу" (уповноважена особа — Анатолій Остапенко).