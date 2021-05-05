НАЗК направило до суду адмінпротоколи на ексголову ДФС

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів на колишнього голову Державної фіскальної служби Дениса Гутенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду протоколи щодо Дениса Гутенка, в. о. голови Державної фіскальної служби України (на момент вчинення правопорушення) (14 протоколів)", - йдеться у повідомленні.

Всього НАЗК за минулий тиждень склало та направило до судів 28 адміністративних протоколів. Із них 11 протоколів стосувалися несвоєчасного подання декларації без поважних причин, у тому числі щодо колишнього в. о. директора Національного агентства з акредитації Ігоря Янчева.

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Крім того, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо представників таких партій: "Конгрес українських націоналістів" (керівник — Степан Брацюнь); "Партія ветеранів Афганістану" (керівник — Сергій Червонописький); "Слуга народу" (уповноважена особа — Анатолій Остапенко).