НАЗК вимагає скасувати незаконне звільнення уповноваженого Морської адміністрації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис т.в.о. голови Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) Андрію Глазкову через звільнення уповноваженого із запобігання корупції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Посадовець підписав наказ про звільнення завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації Юрія Кулаги без згоди НАЗК", - йдеться у повідомленні.

У нацагентстві підкреслюють, що звільнення уповноваженого державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, з ініціативи керівника має погоджуватися НАЗК. У приписі НАЗК вимагає усунути порушення та скасувати незаконний наказ Морської адміністрації про звільнення уповноваженого, а також провести службове розслідування.

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Як повідомлялося, в органах влади і на державних підприємствах працюють близько 3 тисяч уповноважених із запобігання корупції. На них покладено обов'язок з надання методичної допомоги суб’єктам декларування, врегулювання ситуацій конфлікту інтересів. Також уповноважені формують антикорупційну програму і стежать за її виконанням, унеможливлюючи прийняття нормативних документів, що сформують корупційні практики.