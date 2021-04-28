НАЗК вимагає скасувати незаконне звільнення уповноваженого Морської адміністрації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.
"Посадовець підписав наказ про звільнення завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції Морської адміністрації Юрія Кулаги без згоди НАЗК", - йдеться у повідомленні.
У нацагентстві підкреслюють, що звільнення уповноваженого державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, з ініціативи керівника має погоджуватися НАЗК. У приписі НАЗК вимагає усунути порушення та скасувати незаконний наказ Морської адміністрації про звільнення уповноваженого, а також провести службове розслідування.
Як повідомлялося, в органах влади і на державних підприємствах працюють близько 3 тисяч уповноважених із запобігання корупції. На них покладено обов'язок з надання методичної допомоги суб’єктам декларування, врегулювання ситуацій конфлікту інтересів. Також уповноважені формують антикорупційну програму і стежать за її виконанням, унеможливлюючи прийняття нормативних документів, що сформують корупційні практики.