Оператор ГТС торік отримав ₴20,4 мільярда чистого прибутку

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як суб’єкт природних монополій на загальнодержавному ринку газу оприлюднив річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно зі звітом, ОГТСУ за 2020 рік отримав 20,4 млрд грн чистого прибутку. Дохід від діяльності на міжнародних ринках становив 47,5 млрд грн. Дохід від діяльності на внутрішньому ринку – 10,1 млрд грн. В компанії зазначили, що торік 83% її доходу від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, 17% припадає на внутрішній ринок.

"Компанія наразі майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/кубометр (без ПДВ) або близько 3%", - зауважили в ОГТСУ.

Впровадження нової послуги short-haul, яка дозволяє клієнтам замовляти транспортування газу між країнами Європи через Україну з можливістю зберігання газу в українських сховищах за дисконтованою ціною, додало до фінансового результату компанії 0,7 млрд грн. Операційні витрати компанії в 2020 році сягнули 34,6 млрд грн, з них майже третина – це закупівля газу для виробничо-технічних витрат та балансування.

«Незалежні аудитори дали позитивний висновок щодо фінансових результатів та балансу ОГТСУ. Високі фінансові показники у 2020 році – це в тому числі й результат трансформації, яка наразі відбувається у компанії. Так, у межах фінансового напрямку ми зосередили зусилля на забезпеченні прозорості діяльності відповідно до міжнародних стандартів, сталої платоспроможності та підвищенні ліквідності. Проте змушений констатувати, що виклик високої дебіторської заборгованості за послуги балансування для управління ліквідністю залишається нагальним і в 2021 році: у I кварталі дебіторська заборгованість облгазів досягла майже половини від річного прибутку компанії», – прокоментував результати діяльності фінансовий директор ОГТСУ Юрій Кулик.

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У звітному періоді на фінансові результати компанії позитивно вплинуло посилення інтеграції з європейськими ринками. Так, у 2020 році завдяки укладанню міжоператорських угод з країнами-сусідами, впровадженню реверсу на польському, словацькому та угорському маршрутах, створенню віртуальних точок з’єднання з Польщею та Угорщиною, розподілу потужностей через аукціони та впровадженню нових сервісів і послуг для клієнтів обсяг замовлень на транспортування газу з країн Європи у середньому збільшився майже на 28%.

За підсумками 2020 року Оператор ГТС України перерахував до державного бюджету 14,9 млрд грн податків. Це забезпечило компанії восьме місце у рейтингу найбільших платників податків в Україні.

«Минулого року ми сконцентрувалися на двох ключових напрямах – розвитку міжнародного співробітництва та підвищенні прозорості й результативності операційної діяльності. Отриманий фінансовий результат підтвердив ефективність обраної стратегії розвитку та використання української ГТС. У 2021 році, згідно з затвердженим планом модернізації ГТС, передбачається збільшення обсягів інвестицій в модернізацію газотранспортної системи – капітальне будівництво, ремонти, діагностування – до понад 10 млрд грн, що стане рекордом за останні 10 років», – зазначив генеральний директор компанії Сергій Макогон.

В ОГТСУ зауважили, що на час публікації фінансова звітність ще не затверджена загальними зборами товариства.

Як повідомлялося, ТОВ «Оператор ГТС України» – природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн Європейського Союзу. Починаючи з 1 січня 2020 року, ОГТСУ є сертифікованим оператором газотранспортної системи України і є повністю незалежним від вертикально-інтегрованих підприємств. Акціонером ТОВ «Оператор ГТС України» є АТ «Магістральні газопроводи України», яке на 100% належить державі в особі Міністерства фінансів.