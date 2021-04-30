Військова техніка і штучний інтелект: Укроборонпром пропонує НАТО провести хакатон

В Укроборонпромі заявляють, що НАТО сприятиме реформуванню державного концерну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДК ”Укроборонпром”.

Питання підтримки та допомоги Північноатлантичного альянсу в реалізації реформи Укроборонпрому та затвердження Україною Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу були обговорені на онлайн-нараді між керівництвом концерну та головою Офісу зв’язку НАТО в Україні Александером Вінніковим і представниками штаб-квартири НАТО.

Очільник концерну Юрій Гусєв розповів про хід реформи державного оборонно-промислового комплексу, в основі якої лежать принципи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – прозорість, відкритість, підзвітність та належне врядування.

“Укроборонпром має намір впроваджувати новітні світові розробки, осучаснити науково-виробничу базу підприємств-учасників, а також створити максимально сприятливі умови для трансферу технологій. Це стане можливим після ухвалення Верховною Радою України законопроєкту № 3822, який наразі розглядається Комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки перед другим читанням. А доти – в рамках підготовки до корпоратизації – ми ініціювали проведення вже у червні цього року науково-практичної конференції з питань інновацій в оборонно-промисловому комплексі України”, – сказав Гусєв.

Перший заступник гендиректора концерну Роман Бондар запропонував Офісу зв’язку НАТО в Україні провести хакатон серед розробників озброєння та військової техніки з метою розвитку штучного інтелекту та машинного навчання у виробництві нових їхніх зразків.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на зустрічі з керівниками дипломатичних установ країн Великої сімки і Представництва ЄС в Україні обговорив реформування Укроборонпрому.

Фото: Укроборонпром