Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс – Устенко

Президент України Володимир Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання економіки на рівні 5% плюс, заявляє радник глави держави з питань економіки Олег Устенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Під час зустрічі з членами Американсько-української ділової ради (US-Ukraine Business Council), яка має штаб-квартири в Києві та Вашингтоні, у якій взяли участь близько 130 членів бізнес-асоціації, Устенко зазначив, що українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання.

Зокрема, за його словами, на цей рік прогнозується зростання ВВП в межах 4,5%.

«Однак Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю», – сказав радник.

За словами Устенка, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами державної підтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

Устенко окремо наголосив, що Президент і його команда ставлять за пріоритет поліпшення якості бізнес-клімату в Україні.

«А це неможливо без вирішення питань забезпечення прав власності та судової реформи. Відповідні законодавчі ініціативи вже спрямовані до Верховної Ради, а ще частина буде внесена до парламенту найближчим часом», – зауважив Устенко.

Він також відзначив мету глави держави щодо деолігархізації української економіки. «У цей час у президентській команді йде активне обговорення низки законів, які покликані зменшити колосальний вплив олігархів на країну, що роками блокує її розвиток», – наголосив Устенко.

Радник Президента окремо акцентував увагу на нещодавньому розміщенні Україною єврооблігацій на 1,25 млрд доларів під 6,875% річних. За його словами, це свідчить про довіру до української влади з боку міжнародних інвесторів, а також про позитивні очікування щодо розвитку країни.

«Україна розраховує на підтримку з боку американського бізнесу та запрошує інвесторів», – сказав Устенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів, який базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.

Антитрастівське законодавство забороняє монополії, порушення торговельного обміну та передбачає підтримку конкуренції. Перший подібний закон у США був прийнятий в 1890 році, його ще називають актом Шермана.