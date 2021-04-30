Держборг у березні зменшився на ₴38 мільярдів – Мінфін

Сукупний державний та гарантований державою борг України за березень 2021 року зменшився в еквіваленті у національній валюті на 38,68 млрд грн – до 2 514,28 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на кінець березня 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті становив 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд дол. в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України зменшився у гривневому еквіваленті на 38,68 млрд грн та на 1,24 млрд дол. у доларовому еквіваленті. При цьому державний борг зменшився на 28,91 млрд грн (906,4 млн дол.), а гарантований державою борг зменшився на 9,77 млрд грн (33,4 млн дол.).

Державний борг станом на кінець березня становив 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд дол.), з яких 45,8% становить державний внутрішній борг (ОВДП), а 54,2% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (21,2% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (28,9%) та іншого зовнішнього боргу (3,9%). Частка державного боргу в гривні станом на кінець березня 2021 року зросла до 39,8%.

Зазначається, що протягом березня 2021 року Мінфін провів 29 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 44,4 млрд гривень на фінансування державного бюджету.

Платежі з погашення державного боргу за І квартал 2021 року становили 106,9 млрд грн, платежі з обслуговування – 37,4 млрд грн.

У Мінфіні нагадують, що незважаючи на кризовий 2020 рік співвідношення державного боргу до ВВП за результатами року залишається помірним - 53,9%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, станом на 31 грудня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 551,88 млрд грн, або 90,25 млрд дол., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 518,93 млрд грн (59,52% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 53,72 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 032,95 млрд грн (40,48%) або 36,53 млрд дол.