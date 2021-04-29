Зеленський підписав закон про фінансування Мінагрополітики

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забезпечить фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Президент підписав Закон «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1393-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня.

Як сказано в повідомленні, у грудні 2020 року парламент призначив Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики та продовольства, а Кабінет Міністрів скасував рішення про приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Щоб забезпечити фінансування міністерства, закон, що його підписав Президент, вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік і встановлює видатки Мінагрополітики в розмірі 6,8 млрд грн. Відповідно, зменшуються видатки Мінекономіки на 6,4 млрд грн та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – на 434 млн грн.

Від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до Мінагрополітики перерозподіляються обсяги надання та повернення кредитів фермерським господарствам у сумі 50 млн грн.

Такий перерозподіл коштів дасть змогу забезпечити діяльність Міністерства аграрної політики та продовольства України, зауважили у пресслужбі Президента.

Крім того, на 10 млн грн збільшені видатки Міністерству культури та інформаційної політики України за рахунок зменшення на відповідну суму видатків Державному агентству України з управління зоною відчуження.

Уряд за місяць з дня набрання чинності законом має забезпечити передачу будівлі за адресою: Хрещатик, 24 у Києві Міністерству аграрної політики та продовольства.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні ухвалила Закон “Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України”. Його підтримали 275 народних депутатів.