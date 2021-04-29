Мінагро презентувало проєкт з Національної інфраструктури геопросторових даних

Міністерство агрополітики та продовольства і Держгеокадастр презентували согодні, 29 квітня, геопортал пілотного проєкту Національної інфраструктури геопросторових даних.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Мінагрополітики.

«Сьогодні нарешті настав день, на який ми очікували понад 20 років. Ми презентуємо революційний прототип пілотного проєкту Національної інфраструктури геопросторових даних, над яким працювали останній рік. Це геопортал пілотного проєкту, який передбачає можливість повної інтеграції в онлайн режимі геопросторових даних про ресурси, зокрема землю, воду, ліс та інші природні ресурси, а також інфраструктуру, дані про інженерні мережі та дороги України», - сказав міністр агрополітики Роман Лещенко.

Він зауважив, що портал зараз перебуває на стадії дослідної експлуатації. Невдовзі будь-яка людина зможе переглянути інформацію про природні ресурси держави і ознайомитись із встановленими обмеженнями, охоронними зонами чи червоними лініями. У рамках пілотного проєкту вся зазначена інформація буде знаходитись у відкритому доступі.

Міністр підкреслив, що таким чином, Україна приєдналася до провідних країн Європейського Союзу, які ще створюють та розвивають власні інфраструктури геопросторових даних відповідно до директиви ЄС INSPIRE.

Зараз доступ до порталу отримує експертне середовище з-поміж держателів наборів даних, а також передбачена можливість приєднання нових держателів даних.

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Унікальність системи Національної інфраструктури геопросторових даних полягає в тому, що всі дані, які будуть відображені в ній, не зібрані фізично, а інтегровані за допомогою сервісів у режимі онлайн. Наприклад, якщо у Львові будуть внесені зміни в містобудівну документацію чи оновлено місцеві ортофотоплани – це миттєво відображатиметься на Національному геопрорталі у майбутньому.

До пілотного проєкту увійшли 6 міст України: Біла Церква, Житомир, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Полтава, а також Харківська і Львівська області та 75 ОТГ з різних регіонів України. Пілотний проєкт Національної інфраструктури геопросторових даних вже включає більш як 1000 наборів даних різного типу. Дані доступні як для перегляду, так і для завантаження у вільному доступі.

Наразі очікується прийняття необхідних нормативно-правових документів особливо в частині забезпечення фінансування та переходу від пілотної версії до експлуатації на національному рівні.