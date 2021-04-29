Новопризначений міністр енергетики Галущенко склав присягу

Новопризначений міністр енергетики Герман Галущенко склав присягу члена Кабінету Міністрів України.

Міністр урочисто присягнув на вірність українському народові з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, Галущенко Герман Валерійович, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства", - сказав урядовець.

Він додав, що завжди відкритий для звернень депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав Германа Галущенка з призначенням.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також привітав нового міністра енергетики з призначенням на посаду.

«Міністерство енергетики отримало нового очільника. Кандидатуру Германа Галущенка підтримали 305 народних депутатів. Вітаємо Германа Валерійовича в урядовій команді», - написав Шмигаль у Телеграмі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у четвер, 29 квітня, на пленарному засіданні призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Герман Галущенко з травня 2020 року був віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.