На базі підрозділів Нафтогазу варто створити низку галузевих компаній - експерт

НАК “Нафтогаз України” треба ліквідувати, а на базі його підрозділів створити низку галузевих компаній

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Він переконаний, що НАК “Нафтогаз України” у нинішньому вигляді працює неефективно. На його думку, має бути проведено анбандлінг цієї акціонерної компанії, а на базі підрозділів НАК треба створити незалежні галузеві компанії.

«В Україні має існувати незалежна нафтовидобувна компанія, незалежна газовидобувна компанія, незалежні компанії, які займатимуться транспортуванням різних видів енергоносіїв, має працювати компанія з перероблення сировини, а також незалежні збутові компанії», - заявив експерт.

Як пояснив Рябцев, в країнах Європи немає вертикально-інтегрованих компаній в енергосфері. Це не відповідає ринковим принципам, які, зокрема, сповідують держави Євросоюзу.

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Коментуючи інформацію про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління групи компаній “Нафтогаз”, Рябцев зауважив, що воно ухвалено без дотримання відповідної процедури.

“Річ у тім, що з Коболєвим укладено п’ятирічний контракт, в якому чітко прописані умови, за яких посадовця можуть звільнити. Відповідну процедуру передбачено у статутних документах компанії. Відправити керівника у відставку можна або за невиконання умов контракту, або ж коли він сам напише заяву про звільнення за власним бажанням. Пан Андрій стверджує, що такої заяви не писав”, - зазначив експерт.

Якби ж ішлося про порушення умов контракту, додав він, тоді б на це мала відреагувати Наглядова рада Нафтогазу, і винести відповідне питання за загальні збори акціонерів НАК «Нафтогаз України». Але цього теж не відбулося, зауважив Рябцев.

При цьому він погодився, що рішення про відставку Коболєва не випадково ухвалили одразу ж після звіту правління компанії про її минулорічну діяльність. Хоча нічого жахливого й непрогнозованого у звіті Нафтогазу Рябцев не бачить. У тому числі й отримання компанією багатомільярдних збитків.

“Дехто навіть передбачав, що насправді ці збитки будуть більшими”, - констатував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв презентував звіт про результати роботи компанії за минулий рік. Згідно із документом, чистий консолідований збиток Нафтогазу у 2020 році становив 19 млрд грн. Коболєв вважає, що основні причини таких низьких фінансових результатів: світова коронавірусна та фінансова криза, що сприяла зниженню цін на газ, зменшення обсягів його споживання, та відокремлення від компанії дивізіону транспортування газу.