Законопроєкт про фінансові компанії та ломбарди пройшов перше читання у Раді

Парламентарії на позачерговому засіданні Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за внесення цього питання до порядку денного позачергового пленарного засідання ВР проголосували народних обранців. Підтримали документ (реєстр. №5065) у першому читанні 247 депутатів.

Закон має на меті регулювати загальні засади функціонування ринку фінансових послуг в Україні. А також діяльності надавачів фінансових і супровідних послуг, державного регулювання й нагляду за такою діяльністю, захисту прав клієнтів. Проєкт документа визначає правовий статус фінансових компаній та ломбардів, організаційно-правові засади їх створення, діяльності, реорганізації і припинення діяльності з надання фінансових послуг, а також повноваження Регулятора щодо державного регулювання та нагляду за цими установами. При цьому дія майбутнього Закону не поширюватиметься на діяльність з надання фінансових та супровідних послуг в Україні міжнародних міжурядових та/або міждержавних організацій, а також на діяльність з надання фінансових та супровідних послуг юридичними особами публічного права, що надають такі послуги лише в рамках державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу осіб. І, до того ж, передбачають окремі, визначені такими програмами, умови надання фінансових та супровідних послуг.

Як пояснюють автори законодавчої ініціативи, необхідність оновлення нормативної бази в цій сфері викликана застарілістю норм чинного Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", ухваленого ще у 2001 році. Його положення не відповідають реаліям сьогодення, що склалися на ринку фінансових послуг, а також не враховують останніх тенденцій розвитку світової фінансової інфраструктури. Також необхідно узгодити положення галузевого законодавства із нормами, що регулюють банківську діяльність та діяльність на ринках капіталу в Україні.

Поміж конкретних пропозицій: вимога про обов’язкове оприлюднення надавачами фінансових послуг повної та комплексної інформації про свою діяльність та про увесь спектр фінансових послуг, що надаються, а також про конкретні продукти для споживачів. Це стосується й достовірності реклами, і будь-якої іншої форми поширення інформації про фінансові послуги. Крім того, для захисту інтересів клієнтів пропонується запровадити поняття "таємниця фінансової послуги" - як спрощеного аналогу банківської таємниці. Також документ визначає особливості діяльності ломбардів, зокрема, кредитування лише під заставу, порядок збереження заставного майна, обмеження обсягу вимог до позичальників вартістю застави.