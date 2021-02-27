Кулеба запросив французький бізнес долучитися до Великого будівництва та приватизації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході робочого візиту до Франції провів зустріч із представниками великого та середнього французького бізнесу та запросив їх до участі у Великому будівництві та великій приватизації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“У наступні роки в Україні відкриваються величезні можливості, зокрема у сферах будівництва, інфраструктури та енергетики. Президент України та уряд налаштовані на масштабне оновлення української інфраструктури, аби створити якісно нові можливості для розвитку нашої країни та міжнародної торгівлі”, - зауважив міністр.

Кулеба уточнив, що йдеться насамперед про побудову та концесію доріг і мостів, концесію та приватизацію портів, модернізацію прикордонної інфраструктури, проєкти з електрифікації громадського транспорту, розвитку систем водопостачання, переробки сміття тощо. “Ця співпраця не лише вигідна, а й має важливе політичне значення для зміцнення зв’язків між Україною та Францією”, - підкреслив Кулеба.

У ході зустрічі значна увага була приділена енергетиці. Кулеба звернув увагу на потенціал виробництва в Україні зеленого водню та синхронізацію нашої держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

Також міністр звернув увагу на досягненнях України у дерегуляції та спрощенні умов ведення бізнесу, ухвалення та успішну імплементацію нового закону про концесії, гармонізацію українського законодавства з нормами Європейського Союзу. Насамкінець він нагадав, що при Міністерстві закордонних справ постійно діє Рада експортерів та інвесторів, яка допомагає інвесторам знаходити нові можливості, а українським компаніям - відкривати нові ринки.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 лютого перебував із робочим візитом у Франції.

Фото: МЗС