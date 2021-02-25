Кулеба запевнив, що МЗС приділяє значну увагу водневій проблематиці

Кулеба запевнив, що МЗС приділяє значну увагу водневій проблематиці

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що люди, які працюють над розвитком водневих технологій, будують безпекову і енергетичну архітектуру завтрашнього дня, де Україна має стати одним із наріжних каменів.

Про це він заявив у відеозверненні на міжнародній конференції «Розвиток водневих технологій в Україні та у світі», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вважаю, що у майбутньому і в дуже недалекому майбутньому таким зв’язковим, таким елементом єднання, яким колись був газ, стане водень. Тому ті, хто займається воднем сьогодні, вони насправді будують безпекову і енергетичну архітектуру завтрашнього дня. І я хочу, щоб у цьому завтрашньому дні Україна була одним із наріжних каменів цієї архітектури”, - сказав міністр.

Кулеба запевнив, що МЗС приділяє значну увагу водневій проблематиці, яка, за його словами, “звучить на переговорах, відображається в офіційних документах”.

“Ми робимо це в інтересах нашої держави, її майбутнього, її процвітання, її безпеки”, - підкреслив він.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформування енергетичного сектору в Україні передбачатиме розвиток водневих технологій, відновлювальних джерел енергії, запровадження повноцінних ринків газу та електроенергії.

У Міненерго анонсували, щодо у 2021 році в Україні стартує розробка Водневої стратегії, до роботи буде залучено авторитетні міжнародні компанії та вітчизняних експертів.

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