Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що люди, які працюють над розвитком водневих технологій, будують безпекову і енергетичну архітектуру завтрашнього дня, де Україна має стати одним із наріжних каменів.

Про це він заявив у відеозверненні на міжнародній конференції «Розвиток водневих технологій в Україні та у світі», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вважаю, що у майбутньому і в дуже недалекому майбутньому таким зв’язковим, таким елементом єднання, яким колись був газ, стане водень. Тому ті, хто займається воднем сьогодні, вони насправді будують безпекову і енергетичну архітектуру завтрашнього дня. І я хочу, щоб у цьому завтрашньому дні Україна була одним із наріжних каменів цієї архітектури”, - сказав міністр.

Кулеба запевнив, що МЗС приділяє значну увагу водневій проблематиці, яка, за його словами, “звучить на переговорах, відображається в офіційних документах”.

“Ми робимо це в інтересах нашої держави, її майбутнього, її процвітання, її безпеки”, - підкреслив він.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформування енергетичного сектору в Україні передбачатиме розвиток водневих технологій, відновлювальних джерел енергії, запровадження повноцінних ринків газу та електроенергії.

У Міненерго анонсували, щодо у 2021 році в Україні стартує розробка Водневої стратегії, до роботи буде залучено авторитетні міжнародні компанії та вітчизняних експертів.