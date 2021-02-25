Україна за сприяння Світового банку починає розробку Водневої стратегії

У 2021 році в Україні стартує розробка Водневої стратегії; до роботи буде залучено авторитетні міжнародні компанії та вітчизняних експертів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час Першої щорічної міжнародної конференції «Розвиток водневих технологій в Україні та у світі» заявив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

"Кроки, яки ми будемо робити, принаймні до кінця цього року. По-перше, ми починаємо розробку Водневої стратегії, разом з авторитетними міжнародними компаніями, із залученням національних експертів. Ми домовилися, що ця робота буде підтримуватися Світовим банком. Відповідно до тендерних процедур Світового банку буде відібрана авторитетна компанія, яка підготує стратегію разом із залученням експертів", - наголосив він.

За словами Демченкова, на сьогодні в Україні вже проведено дослідження потенціалу розвитку водневої енергетики, використання водню на транспорті та здійснено екологічну оцінку. Цьогоріч буде запущено науково-технічне дослідження, необхідне у тому числі для розробки Стратегії.

Під час розробки документа, зауважив заступник міністра, відбуватиметься нормотворча діяльність, зміна технічних регуляторів і регулювань для того, щоб водневий ринок запрацював.

Крім того, цього року, за участі Оператора газотранспортної системи України розпочинаються масштабні роботи з оцінки використання ГТС для транспортування водню.

"Ми всі розуміємо, що перспектива водню - це не сьогодні, і не завтра. Але в перспективі декількох років ця тема буде розвиватися у всьому світі. На сьогодні ми спостерігаємо геополітичну конкуренцію. Багато держав - це Німечинна, Іспанія, Італія, ОАЕ, Росія та інші - намагаються якнайшвидше впровадити новації в постачання, виробництво та транспортування водню та отримати перевагу на майбутніх ринках", - наголосив Демченков.

За словами заступника міністра, для України є важливим вчасно влитися в цей ринок.

"Це важливо, якщо врахувати, що потенціал України у водневій енергетиці вже оцінили і в ЄС, включивши Україну до пріоритетних партнерів у свої водневі стратегії. Україна має декілька переваг для водневої енергетики. Це перш за все - розвинена генерація з відновлюваних джерел енергії як база для виробництва "зеленого" водню та атомні електростанції - для виробництва "блакитного" водню. У нас перевагою є розвинена газотранспортна система, яка може використовуватися для транспортування водню як усередині країни, так і на експорт. І у нас є досвід у використанні водню - наших хіміків, нашої хімічної промисловості, в тому числі - найдовший аміакопровід", - наголосив він.

Демченков також нагадав, що ЄС планує припинити використання вугілля до 2050 року.

"Відповідно, Україна взяла на себе таке ж зобов'язання. Водень - це найбільш перспективний сталий енергоносій для зеленої трансформації енергетики", - зазначив він.

Як повідомлялось, Єврокомісія сподівається збільшити видобуток водню в Європі завдяки презентованій в липні минулого року водневій стратегії та запропонованим у грудні змінам стосовно транснаціональних мереж, водневих трубопроводів та електролізерів в тому числі.

На сьогодні третім за обсягом виробником водню в Європі та п’ятим у світі є сусідня з Україною Польща. У країні нещодавно прийняли енергетичний план до 2040 року і прагнуть, щоб до 2030 року третина електроенергії вироблялася з відновлюваних джерел. Польща також запустила водневу стратегію.

Крім того, про розробку національної дорожньої карти водневої енергетики оголосила Болгарія. Ще одна сусідка України - Словаччина - створила центр водневих технологій. Хорватія готує національну програму розвитку ринку водню.