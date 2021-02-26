Стягнення 10 мільярдів з ПриватБанку: ВРП відмовилася розглядати скаргу на суддю Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скаргу Міністерства юстиції на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, який ухвалив рішення стягнути з ПриватБанку на користь сім'ї Суркісів 10 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю «Слово і діло» повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

«Відмова за день до призначення дати апеляції. Відмова, у зв'язку з тим, що рішення не скасовано. Дивно, так? Тобто, вони чекали-чекали, ми просили відкласти до розгляду апеляції – не допомогло, нам повернули документи, тому що рішення не скасовано і вступило в силу», – наголосив Малюська.

Він зазначив, що в цілому ВРП працює непогано, «але рівно до того моменту, поки не потрапляє на якогось впливового суддю».

«По суддям менш важливим, менш, скажімо так, відомим репутаційно, вони часто приймають адекватні рішення. Тобто, якщо загалом статистику їхньої роботи подивитися, вона цілком ок. Але конкретні справи показують, що – не знаю, з яких мотивів, – вони не наважуються на рішучі кроки», – сказав міністр.

Як повідомлялося, 2 вересня Печерський райсуд Києві задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів проти ПриватБанку, з держбанку повинні стягнути близько 10 млрд грн. Після цього Мін'юст поскаржився до Вищої ради правосуддя на суддю Вовка.