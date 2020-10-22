Апеляційний суд узявся за справу на $350 мільйонів «ПриватБанк vs Суркіси»

У ПриватБанку сподіваються, що Київський апеляційний суд скасує ухвалу Печерського суду про виплату компаніям Суркісів 350 млн дол.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це перед засіданням Київського апеляційного суду сказав адвокат ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

"Сьогодні у нас апеляційна скарга, ми сподіваємось, що суд апеляційної інстанції дослідить безліч порушень, що були допущені Печерським районним судом та скасує ухвалу",- сказав Пожидаєв.

За його словами, до рішення суддів Печерського районного суду дуже багато процесуальних питань, та зокрема до 100 млн дол. так званих неврахованих відсотків.

Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня 2020 року ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку 350 млн дол. на користь компаній братів Суркісів. У Міністерстві фінансів заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Вже 3 вересня суддя Сергій Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн дол. А 7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Національне антикорупційне бюропорушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Вовком рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку.

У понеділок, 19 жовтня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Офіс генерального прокурора відстояв у Верховному Суді 1 млрд грн активів держави у справі АТ КБ «ПриватБанк» та фактично запобіг вибуттю ще 28 млрд грн за аналогічними позовами і за збереження цих коштів продовжить боротись у Печерському районному суді, куди було передано цю справу. Венедіктова додала, що йдеться про депозити осіб, які підпали під ознаки пов’язаних з банком.

Кабінет Міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

Окружний адміністративний суд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб.