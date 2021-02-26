До кінця року в Україні планують створити загальнонаціональну цифрову телемережу

До кінця 2021 року в Україні планують створити загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу МХ-7.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

За його словами, завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

«Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який є стратегічним підприємством для держави, сьогодні перезавантажено. Тим самим створено підґрунтя для завершення до кінця 2021 року розбудови національного мультиплексу», - розповів Щиголь.

Він пояснив, що після припинення аналогового мовлення та кодування сигналу операторами в найвіддаленіших регіонах України виникла проблема отримання якісного сигналу. А тому створення мультиплексу на сьогодні є важливим напрямком роботи Держспецзв'язку.

«Питання донесення сигналу у найвіддаленіші куточки нашої держави є елементом національної безпеки. Оскільки після припинення аналогового мовлення та кодування сигналу операторами, ми отримали ситуацію, коли у деяких регіонах України якість сигналу погіршилася і люди не отримують достатньо інформації, зокрема й про діяльності органів влади», - сказав Щиголь.

Як повідомляв Укрінформ, сьомий цифровий мультиплекс працюватиме у смузі частот метрового діапазону 174 – 230 МГц, в який увійдуть 158 населених пунктів. А також зможуть працювати 10 мовників. У тому числі, «Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура».