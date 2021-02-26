Концерн РРТ планують перетворити на сучасне прибуткове підприємство - Держспецзв'язку

Концерн РРТ планують перетворити на сучасне прибуткове підприємство - Держспецзв'язку

Укрінформ
Державна служби спеціального зв'язку та захисту (Держспецзв'язку) планує трансформувати Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення у високотехнологічне прибуткове підприємство.

Про це заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь на пресконференції в Укрінформі.

"Щодо планів. Перш за все це завершення трансформації Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та перетворення його на сучасне, високотехнологічне прибуткове підприємство", - сказав Щиголь.

За його словами, трансформація Концерну є однією з цілей служби на найближчий час - разом з розбудовою національної системи кіберзахисту, впровадженням сучасних стандартів спеціального зв’язку та розбудовою оптичного сегменту транспортної платформи Національної телекоммережі.

За словами посадовця, в межах розбудови та реформування національної системи кіберзахисту планується трансформувати Державний центр кібербезпеки на сервісно-орієнтовану установу, а також створити Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів.

Крім того, Держспецзв'язку працюватиме над посиленням захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та державних інформаційних ресурсів від кібератак. Зокрема, у відомстві планують посилити сервісний захист державних вебдодатків, запустити новий захищений мобільний зв'язок для уряду та навчати основам кібергігієни державних службовців, зауважив Щиголь.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 23 грудня 2020 року ухвалив постанову, яка визначає заходи для забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних pecypciв та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в частині підсистеми збору телеметрій інформаційно-телекомунікаційних систем.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення — державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку. Його філії надають послуги з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення та радіомовлення, а також надають в користування канали електрозв’язку.

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