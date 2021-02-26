Концерн РРТ планують перетворити на сучасне прибуткове підприємство - Держспецзв'язку

Державна служби спеціального зв'язку та захисту (Держспецзв'язку) планує трансформувати Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення у високотехнологічне прибуткове підприємство.

Про це заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь на пресконференції в Укрінформі.

"Щодо планів. Перш за все це завершення трансформації Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та перетворення його на сучасне, високотехнологічне прибуткове підприємство", - сказав Щиголь.

За його словами, трансформація Концерну є однією з цілей служби на найближчий час - разом з розбудовою національної системи кіберзахисту, впровадженням сучасних стандартів спеціального зв’язку та розбудовою оптичного сегменту транспортної платформи Національної телекоммережі.

За словами посадовця, в межах розбудови та реформування національної системи кіберзахисту планується трансформувати Державний центр кібербезпеки на сервісно-орієнтовану установу, а також створити Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів.

Крім того, Держспецзв'язку працюватиме над посиленням захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та державних інформаційних ресурсів від кібератак. Зокрема, у відомстві планують посилити сервісний захист державних вебдодатків, запустити новий захищений мобільний зв'язок для уряду та навчати основам кібергігієни державних службовців, зауважив Щиголь.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 23 грудня 2020 року ухвалив постанову, яка визначає заходи для забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних pecypciв та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в частині підсистеми збору телеметрій інформаційно-телекомунікаційних систем.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення — державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку. Його філії надають послуги з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення та радіомовлення, а також надають в користування канали електрозв’язку.