Держспецзв’язку розпочала співпрацю з Агентством США з розвитку щодо кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розпочала співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо підвищення стійкості критичної інфраструктури України, включаючи критичну інформаційну інфраструктуру.

Як повідомляється на сайті Держспецзв'язку, співпраця відбуватиметься в рамках проєкту USAID «Кібербезпека критичної інфраструктури України» (USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine), передає Укрінформ.

«Держспецзв’язку стала одним із реципієнтів проєкту міжнародної технічної допомоги «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», який реалізується за підтримки Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Міністерство цифрової трансформації України та Апарат Ради національної безпеки і оборони України являються ключовими стейкхолдерами проєкту. Партнерство відкриває нові можливості у сфері посилення кібербезпеки України шляхом підтримки правової та регуляторної реформ, підготовки технічних фахівців та залучення приватного сектора", - йдеться в повідомленні.

Основними цілями співпраці між Держспецзв’язку та USAID за Проєктом стане розроблення Дорожньої карти розвитку кібербезпеки на підтримку реалізації стратегії кібербезпеки; забезпечення суб'єктів господарювання методологією оцінювання та поліпшення їхньої кіберготовності; налагодження ефективної координації між основними суб'єктами кіберзахисту, операторами критичної інфраструктури та відповідними регіональними і міжнародними установами; створення поліпшеного правового, політичного та регуляторного середовища розвитку сфери кібербезпеки.

Очікується, що набутий досвід і найкращі практики допомоги обраним секторам критичної інфраструктури використовуватимуться в інших секторах критичної інфраструктури, а також поширюватимуться на приватний і громадський сектори.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення, які визначають об’єкти критичної інфраструктури та критичної інформаційної інфраструктури як стратегічно важливі для держави. Відповідно до цих рішень Адміністрація Держспецзв’язку є відповідальною за створення та функціонування Державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. До Реєстру входитимуть об’єкти, порушення стабільної роботи яких може спричинити негативні наслідки, зокрема неможливість надання життєво важливих послуг і виконання функцій, надзвичайних ситуацій або інших небезпек для суспільства й держави.