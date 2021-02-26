АРМА оголосило конкурс з відбору оцінювача «Сухолуччя»

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурс з відбору оцінювача колишньої мисливської резиденції "Сухолуччя".

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті АРМА.

"Оголошено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки готельно-ресторанного комплексу у Сухолуччі Київської області", - повідомляє АРМА.

Термін подачі докуметів на участь у конкурсі - до 17:00 9 березня. Зазначається, що документи треба подавати виключно у паперовій формі у скриньку АРМА.

Згідно з повідомленням, платником послуг з оцінки буде переможець конкурсного відбору управителя комплексу "Сухолуччя", яким 23 лютого обрана компанія "7 днів". Компанія є власником національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.

Як повідомлялося, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" має площу 30 тисяч га. У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. У 1967 році це місце обрав перший секретар ЦК КП України Володимир Щербицький.

У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра, а пізніше став президентом.

На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а - ще один елітний комплекс, так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2", подібна до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.