АРМА визначило переможця конкурсу на управителя для комплексу «Сухолуччя»

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) визначило компанію "7 днів" переможцем конкурсу на відбір управителя для колишньої мисливської резиденції "Сухолуччя".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АРМА.

"АРМА обрало переможця конкурсного відбору для управління готельно-ресторанним комплексом у Сухолуччі. Найкращу програму управління активом та найбільш вигідну економічну пропозицію запропонувало ТОВ «7 днів» - власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці", - повідомляє агентство.

АРМА наголошує, що компанія зможе розпочати управління комплексом після проведення його оцінки та укладення договору з агентством.

Як повідомлялося, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" має площу у 30 тисяч га. У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. У 1967 році це місце обрав перший секретар ЦК КП України Володимир Щербицький.

У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра, а пізніше став президентом.

На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а - ще один елітний комплекс, так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2", подібна до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.