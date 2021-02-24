АРМА визначило переможця конкурсу на управителя для комплексу «Сухолуччя»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АРМА.
"АРМА обрало переможця конкурсного відбору для управління готельно-ресторанним комплексом у Сухолуччі. Найкращу програму управління активом та найбільш вигідну економічну пропозицію запропонувало ТОВ «7 днів» - власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці", - повідомляє агентство.
АРМА наголошує, що компанія зможе розпочати управління комплексом після проведення його оцінки та укладення договору з агентством.
Як повідомлялося, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" має площу у 30 тисяч га. У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. У 1967 році це місце обрав перший секретар ЦК КП України Володимир Щербицький.
У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра, а пізніше став президентом.
На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а - ще один елітний комплекс, так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2", подібна до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.