АРМА торік перерахувало у держбюджет 15,7 мільйона

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) у 2020 перерахувало до державного бюджету 15,7 млн гривень.

Про це на пресконференції повідомив начальник управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі, передає кореспондент Укрінформу.

“Станом на 2020 рік до державного бюджету було сплачено понад 15 млн гривень, а саме 15,681 млн гривень. Цього показника вдалося досягнути через нові процедури, які були запроваджені в АРМА, в тому числі й щодо відбору потенційних управителів і оцінювачів” , - сказав посадовець.

За його словами, на обсяг коштів, перерахованих до бюджету торік, вплинула пандемія коронавірусу, економічна криза та скасування судами арештів майна наприкінці 2019 — на початку 2020 років. Зокрема, був скасований арешт 3 поверхів мультифункціонального комплексу "Гулівер" у Києві.

Бочоришвілі також повідомив, що станом на січень нинішнього року надходження АРМА становили 3,162 млн гривень, водночас у цей місяць 2020-го вони становили 941,4 тис. гривень, а 2019-го - 946 тис. гривень. Розмір депозитного портфеля у 2020 році становив 540 млн гривень, нарахування за ним - 53 млн гривень. При цьому у 2019 році депозитний портфель АРМА становив 350 млн гривень, нарахування за ним - 31 млн гривень.

За словами Бочоришвілі, ці кошти можуть потенційно стати доходами бюджету, але залежно від рішень судів можуть бути повернені власникам арештованих активів.

В АРМА повідомили, що якщо у 2019 році опрацьовано 1685 запитів від правоохронних органів на виявлення майна, то у 2020-му — вже 2390. Станом на 2020 рік у Реєстр арештованих активів внесено 2888 записів, тоді як станом на 2019 рік - 1799.