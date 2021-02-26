Україна та ЄБРР торік уклали угод на €565 мільйонів

Між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2020 році було укладено угод загальним обсягом 565 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

Зазначається, що йдеться про реалізацію 3 спільних інвестиційних проєктів: АТ «Укргазвидобування – 51,85 млн євро, АТ «Укрпошта» - 63 млн євро та «Укравтодору» – 450 млн євро.

У Міністерстві фінансів відмічають підтримку ЄБРР, яку банк надав у 2020 році для протидії впливу пандемії, зокрема, підтримку відновлення та забезпечення ліквідності ДП "Украерорух" та АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляв Укрінформ, ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на початок лютого 2021 року сукупний обсяг виділеного Україні Банком фінансування становить 14,5 млрд євро в рамках 486 проектів. На стадії реалізації знаходиться 9 спільних з ЄБРР проектів загальним обсягом позик 1851,0 млн євро. Обсяг використання коштів позик ЄБРР за цими проектами станом на 1 лютого 2021 року – 932,15 млн євро (50,36 % загальної суми позик).