На кінець січня держборг України становив $90,7 мільярда – Мінфін

На кінець січня 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України в гривні становив 2 558,22 млрд грн, або 90,74 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на кінець січня 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 558,22 млрд грн (90,74 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 6,34 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,49 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом січня 2021 року Мінфін провів 4 аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 37,5 млрд грн до державного бюджету. На аукціонах 19 січня Мінфін успішно розмістив найдовший з лінійки гривневих інструментів ОВДП із строком погашення в травні 2027 року.

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Нерезиденти в січні збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 млрд грн. Станом на кінець першого місяця року, частка нерезидентів серед власників внутрішніх державних цінних паперів становила 9,4% (95,4 млрд грн).

У Мінфіні також зауважили, що частка державного боргу в гривні станом на кінець січня 2021 року становила 38,9%, що на 0,7 в.п. більше порівняно з попереднім місяцем.

Також наведено дані про платежі з погашення та обслуговування боргу. Так, протягом січня на погашення державного боргу сплачено 23,6 млрд грн, а платежі з обслуговування становили 5,7 млрд грн.

Як зазначила голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз під час звіту про діяльність відомства за 2020 рік, в Україні спостерігається тенденція до збільшення державного та гарантованого державою боргу.

«Ситуація наступна: кожного року в Законі України про державний бюджет передбачено відповідний граничний розмір державного боргу. Тому станом на 1 січня 2021 року в нас ця норма дотримана, але, порівняно з попередніми двома роками, на жаль, існує тенденція збільшення державного боргу - як внутрішнього, так і зовнішнього», - повідомила вона.

При цьому, за словами Слюз, якщо станом на 1 січня 2019 року державний борг у доларовому еквіваленті становив 67,2 млрд, то на 1 січня 2021 року – 79,9 млрд (відповідно, 1,86 трлн грн і 2,26 трлн грн).

Зростання Слюз пояснила внесенням змін у закон про державний бюджет у зв’язку з поширенням COVID-19, внаслідок чого і було збільшено дефіцит державного бюджету.

Водночас гарантований державою борг України станом на 1 січня 2021 року становить 292,6 млрд грн, або 10,3 млрд дол., у тому числі – зовнішній борг – 260,4 млрд грн, або 9,2 млрд дол., внутрішній – 32,2 млрд грн, або 1,1 млрд дол.

За даними Держказначейства, за минулий рік загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 553,5 млрд грн, або 27,7%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінансів, державний та гарантований державою борг України за 2019 рік у гривневому еквіваленті скоротився на 7,84%, а в доларовому еквіваленті - зріс на 7,71%.

За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає скорочення державного боргу до 64,6% ВВП.