Мінфін оприлюднив графік виплат за держборгом
Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані на сайті міністерства.
Так, у березні кредиторам належить виплатити 70,69 млрд грн, у червні - 76,80 млрд грн, у вересні - 101,77 млрд грн.
Як видно із структури виплат, 418,80 млрд грн із загальної суми підуть на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу, 166,33 млрд грн - державного зовнішнього боргу.
Зазначені суми стосуються лише угод, чинних на 1 січня 2021 року.
Раніше, наприкінці грудня, в інфографіці Мінфіну у Фейсбуці зазначалось, що у 2021 році Україна витратить 468,4 млрд грн на погашення державного боргу і ще 158,68 млрд грн - на його обслуговування.
Мінфін 4 січня повідомив, що державні внутрішні запозичення за 2020 рік становили 389,2 млрд грн (94,6% від плану), зовнішні - 232,3 млрд грн (92,4%).