Мінфін оприлюднив графік виплат за держборгом

За прогнозом Міністерства фінансів, Україна у 2021 році витратить 585,13 млрд грн на обслуговування та виплату державного боргу, що утворився на 1 січня. Пікові обсяги платежів припадають на березень, червень і вересень.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані на сайті міністерства.

Так, у березні кредиторам належить виплатити 70,69 млрд грн, у червні - 76,80 млрд грн, у вересні - 101,77 млрд грн.

Як видно із структури виплат, 418,80 млрд грн із загальної суми підуть на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу, 166,33 млрд грн - державного зовнішнього боргу.

Зазначені суми стосуються лише угод, чинних на 1 січня 2021 року.

Раніше, наприкінці грудня, в інфографіці Мінфіну у Фейсбуці зазначалось, що у 2021 році Україна витратить 468,4 млрд грн на погашення державного боргу і ще 158,68 млрд грн - на його обслуговування.

Мінфін 4 січня повідомив, що державні внутрішні запозичення за 2020 рік становили 389,2 млрд грн (94,6% від плану), зовнішні - 232,3 млрд грн (92,4%).