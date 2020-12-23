Кожна сьома гривня доходів бюджету йде на виплату держборгу - Рахункова палата

Лише за обслуговування державного боргу кожен українець у 2020 році сплатив 3 тис. гривень. Крім того, на погашення держборгу Україна за 11 місяців року вже витратила 357,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це голова відомства Валерій Пацкан розповів в інтерв’ю ТСН, коментуючи виконання Державного бюджету України на 2020 рік.

«Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис. грн», - цитує пресслужба Пацкана.

Голова Рахункової палати уточнив, що він послуговується цифрами станом на початок цього місяця, тоді як "найбільші платежі йдуть у грудні".

«Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету», - вважає Пацкан.

Голова Рахункової палати зауважив, що на погашення держборгу цьогоріч спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.

«Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану», - зазначив Пацкан.

Він підкреслив, що в останні місяці відбувалося перевиконання плану доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання надхождень фіксується за Державною митною службою.

При цьому посадовець нагадав, що у квітні 2020 року показники бюджету були скориговані: «доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн».

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінасів, державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становили 275,6 млрд грн (78,3% від плану). При цьому, платежі з погашення державного боргу сягнули 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).

Україна 18 грудня 2020 року провела розрахунки за дорозміщенням єврооблігацій-2033 на суму 600 млн дол. із відсотковою ставкою 7,253%, загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 млрд дол.