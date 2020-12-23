Кожна сьома гривня доходів бюджету йде на виплату держборгу - Рахункова палата
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це голова відомства Валерій Пацкан розповів в інтерв’ю ТСН, коментуючи виконання Державного бюджету України на 2020 рік.
«Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис. грн», - цитує пресслужба Пацкана.
Голова Рахункової палати уточнив, що він послуговується цифрами станом на початок цього місяця, тоді як "найбільші платежі йдуть у грудні".
«Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету», - вважає Пацкан.
Голова Рахункової палати зауважив, що на погашення держборгу цьогоріч спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.
«Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану», - зазначив Пацкан.
Він підкреслив, що в останні місяці відбувалося перевиконання плану доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання надхождень фіксується за Державною митною службою.
При цьому посадовець нагадав, що у квітні 2020 року показники бюджету були скориговані: «доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн».
Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства фінасів, державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становили 275,6 млрд грн (78,3% від плану). При цьому, платежі з погашення державного боргу сягнули 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).
Україна 18 грудня 2020 року провела розрахунки за дорозміщенням єврооблігацій-2033 на суму 600 млн дол. із відсотковою ставкою 7,253%, загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 млрд дол.