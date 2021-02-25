Японські компанії готові до співпраці з Україною в питаннях водневих технологій

Високі керівники провідних японських і світових компаній готові обговорювати з Україною питання співпраці у сфері зменшення викидів вуглецю та енергоефективності.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це йшлося у виступах японських керівників високого рівня 25 лютого на першій щорічній міжнародній конференції «Розвиток водневих технологій в Україні та у світі».

«Зріджений водень не призводить до збільшення викидів і є дуже хорошим енергоносієм. Таким чином, ми вважаємо, що зріджений водень має досить ефективний потенціал для захисту довкілля», - сказав Рьо Тісіро, менеджер з питань водневої енергії компанії Kawasaki Heavy Industries.

Він додав, що Японія взяла зобов'язання до 2050 року стати нейтральною країною у частині викидів вуглецю.

«Це є дуже амбітними цілями», - відзначив Тісіро.

У свою чергу, представник компанії Toshiba Шоей Мацуда заявив, що серед їхньої продукції також багато технологій, які зосереджуються на водні.

«Ми виробляємо чистий водень і продукт, який ґрунтується на таких енергетичних технологіях», - додав японський фахівець.

Слід відзначити, що участь таких японських експертів в українській та міжнародній конференції є підтвердженням позиції Японії до продовження співробітництва з Україною у сфері енергозбереження та зменшення викидів вуглецю у довкілля.

Читайте також: Україна за сприяння Світового банку починає розробку Водневої стратегії

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році в Україні стартує розробка Водневої стратегії, яка буде здійснюватися із залученням авторитетних міжнародних компаній та вітчизняних експертів, за сприяння Світового банку. Перші пілотні проєкти у сфері водневої енергетики, підготовка до яких ведеться сьогодні, мають стартувати у 2022 році.